İSTANBUL 7°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2025 Çarşamba / 21 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Opet yarı final için parkeye çıkacak
Spor

Fenerbahçe Opet yarı final için parkeye çıkacak

FIBA Avrupa Ligi yarı final play-in turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe Opet, deplasmanda Beretta Famila Schio ile karşılaşacak.

AA19 Şubat 2025 Çarşamba 09:33 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet yarı final için parkeye çıkacak
ABONE OL

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi yarı final play-in turu ilk maçında deplasmanda İtalyan ekibi Beretta Famila Schio ile karşılaşacak.

Palasport Livio Romare'de oynanacak müsabaka, TSİ 21.15'te başlayacak. Karşılaşma EuroLeague Women YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu'nu 6'da 6 yaparak lider tamamlamış ve doğrudan yarı final play-in turuna kalarak Beretta Famila Schio ile eşleşmişti.

Fenerbahçe, turu geçip 6'lı Final organizasyonunda adını doğrudan yarı finale yazdırmayı hedefliyor.

Rövanş maçı, 26 Şubat Çarşamba günü Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.

  • Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı
  • FIBA Avrupa Ligi
  • Beretta Famila Schio

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.