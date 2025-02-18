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Spor

Fenerbahçe Opet'in Avrupa Ligi'ndeki rakibi Beretta Famila Schio

FIBA Avrupa Ligi yarı final play-in turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe Opet deplasmanda İtalyan ekibi Beretta Famila Schio ile karşılaşacak.

AA18 Şubat 2025 Salı 10:13 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet'in Avrupa Ligi'ndeki rakibi Beretta Famila Schio
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Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi yarı final play-in turu ilk maçında yarın deplasmanda İtalyan ekibi Beretta Famila Schio ile karşılaşacak.

Palasport Livio Romare'de oynanacak müsabaka, TSİ 21.15'te başlayacak.

Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu'nu 6'da 6 yaparak lider tamamlamış ve doğrudan yarı final play-in turuna kalarak Beretta Famila Schio ile eşleşmişti.

Fenerbahçe, turu geçip 6'lı Final organizasyonunda adını doğrudan yarı finale yazdırmayı hedefliyor.

Rövanş maçı, 26 Şubat Çarşamba günü Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak.

  • Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı
  • FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
  • Beretta Famila Schio

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