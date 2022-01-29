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Spor

Fenerbahçe Opet'te 8 koronavirüs vakası

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Opet'te 5 sporcu ve 3 teknik personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

AA29 Ocak 2022 Cumartesi 20:01 - Güncelleme: 29 Ocak 2022 Cumartesi 20:01
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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda 5 sporcu ve 3 teknik personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımıza kontrol amaçlı yapılan Kovid-19 testleri sonucunda toplamda 5 sporcu ve 3 teknik personelimizin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkmıştır. Sporcularımızın ve teknik personellerimizin izolasyon ve tedavi süreçleri devam etmektedir." denildi.

Fenerbahçe Opet'in Misli.com Sultanlar Ligi'nde yarın Sarıyer Belediyespor ile deplasmanda yapması gereken karşılaşma, Kovid-19 vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

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