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Spor

Fenerbahçe Opet'ten Beşiktaş BOA'ya 49 sayı fark!

Fenerbahçe Opet, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında karşılaştığı Beşiktaş BOA'yı 91-42 mağlup etti.

Haber Merkezi1 Nisan 2025 Salı 20:01 - Güncelleme:
Fenerbahçe Opet'ten Beşiktaş BOA'ya 49 sayı fark!
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Fenerbahçe Opet, Beşiktaş BOA'yı konuk etti.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 91-42 kazandı.

1. periyot: 27-14

Devre: 56-21

3. periyot: 75-33

YARI FİNALE NASIL GELDİLER?

Ligde normal sezonu lider tamamlayan sarı-lacivertli takım, çeyrek final serisinde Melikgazi Kayseri Basketbol'u 2-0 geçerek ilk yarı finalist oldu. Normal sezon beşincisi siyah-beyazlılar ise Emlak Konut ile yaptığı çeyrek final serisini 1-0 geri düşmesine rağmen 2-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

2. MAÇ 3 NİSAN'DA

Seride 2 galibiyete ulaşan takım finale yükselecek. Serinin ikinci maçı ise 3 Nisan Perşembe günü saat 16.00'da Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanacak.

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