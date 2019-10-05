21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7026
  • 6,2722
  • 275.302
  • 103464
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe Ozan Tufan ile nikah tazeliyor

Fenerbahçe yönetimi, bu sezonki performansıyla 11'in değişmezi olan Ozan Tufan'la yeni sözleşme imzalama kararı verdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe yönetimi, bu sezonki performansıyla hem 11'in değişmezi olan hem de Milli Takım'da forma bulmaya başlayan Ozan Tufan'la ilgili kararını verdi.
 
Yönetim, 24 yaşındaki futbolcuya sezon bitmeden 4 yıllık yeni sözleşme teklifinde bulunacak. Ozan Tufan ile ocak ayına kadar yeni mukavele yapılacağı öğrenildi.
 
Fenerbahçe'nin sözleşme uzatmaması halinde ocak ayında istediği takıma imza atabilecek, haziran ayında ise bedelsiz olarak transfer olabilecek olan Ozan, sarı-lacivertli takımda kalmaya sıcak bakıyor.
 
Ozan'ın bu sezonki gelişimi ve Yanal ile olan uyumu nedeniyle Fenerbahçe'de devam etmeyi planladığı kaydedildi. Fenerbahçe'de mukavelesi bitecek olan Isla ve Dirar ile ilgili de önümüzdeki günlerde yeni kararlar alınabilir.
 
Antalyaspor kalesine attığı üç şutta isabet sağlayamayan Ozan Tufan, yaptığı üç ortayı da adrese gönderemedi. Ozan. girdiği 9 ikili mücadelenin ise 7'sini kazandı.
 
(Sabah)

Zabıta seyyar satıcının ürünlerini döktü, vatandaş toplanıp para verdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Dönmez'den 'Yavuz' açıklaması: En kısa sürede sondaja başlayacak

Bakan Dönmez'den 'Yavuz' açıklaması: En kısa sürede sondaja başlayacak

Mezopotamya sizi bekliyor

Mezopotamya sizi bekliyor

Tottenham Kadıköy'de o yıldızları izledi

Tottenham Kadıköy'de o yıldızları izledi

6 saatten az uyku kanser riskini artırıyor

6 saatten az uyku kanser riskini artırıyor

İstanbul'da kuvvetli yağış: Çatılar uçtu, otomobil devrildi, ağaçlar söküldü

İstanbul'da kuvvetli yağış: Çatılar uçtu, otomobil devrildi, ağaçlar söküldü

'İyi bir fotoğraf için güçlü bir hikâye olmalı'

'İyi bir fotoğraf için güçlü bir hikâye olmalı'

Kesin korunacak hassas alan ilan edildi

Kesin korunacak hassas alan ilan edildi

Taksim Camii’nde sona doğru

Taksim Camii’nde sona doğru
 

POPÜLER HABERLER

Rus dövüşçü, ayıyla antrenman yaptı! İşte o anlar...

Rus dövüşçü, ayıyla antrenman yaptı! İşte o anlar...

Arslantepe'de bulundu! Tam 5700 yıllık

Arslantepe'de bulundu! Tam 5700 yıllık

Etnospor'dan nefes kesen görüntüler

Etnospor'dan nefes kesen görüntüler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA