Fenerbahçe Ozan Tufan'ı affediyor
Orta sahada eksiklik yaşayan Fenerbahçe, bu açığını Ozan Tufan'la kapatmayı düşünüyor.
Fenerbahçe, orta sahada derin bir kriz yaşıyor. Tolga Ciğerci ve Oğuz Kaan'ın ligin ikinci yarısından önce sahalara dönmesi zor. Mehmet Topal iyileşti ancak tam randıman verip vermeyeceği belirsiz. Koeman, Reyes'e güvenmiyor; Jailson ise 8 maç ceza aldı. Bu kadar eksiğin olması, kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'a şans doğurdu. Milli futbolcunun affedilmesi gündeme geldi.
11 AYDIR FORMADAN UZAK
Ozan Tufan, sarı-lacivertli formayı resmi olarak en son Türkiye Kupası'nda 13 Aralık 2017'de oynanan maçta giymişti. Ozan Tufan, 2015-2016 sezonunun başında Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye 7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. 23 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 100 maçta 9 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi. Ozan'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2020'ye kadar devam ediyor.
(Fotomaç)
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