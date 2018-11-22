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Fenerbahçe Ozan Tufan'ı gözden çıkardı

Fenerbahçe'de Ozan Tufan problemi sona erdi. Sarı lacivertli kulüp oyuncuya 'kendine takım bul' dedi.

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Fenerbahçe’de kadro dışı kalan oyuncuların durumları merak ediliyor. Bu isimlerin başında da Ozan Tufan geliyor. Sezon başı, performansı gerekçe gösterilerek takımdan gönderilen genç futbolcu için Sportif Direktör Comolli, geçtiğimiz günlerde çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Fransız direktör, Ozan’ın iyi bir futbolcu olduğunu belirtip kendisiyle görüşeceğini ifade etmişti. Bu açıklama sonrası Ozan Tufan, umutlansa da bu durum kısa sürdü. Comolli, yaptığı bu açıklamaya rağmen futbolcuyu kadro planlamasında düşünmediklerini kendisine iletti. Bu durum Ozan’ın bir kez daha hayal kırıklığı yaşamasına sebep oldu. 

Takas seçeneği

Ozan Tufan’ın devre arası takasta kullanılma ihtimali olduğu ifade edildi. Sezon başı 4 milyon euro bonservis bedeli istenen ancak bunu getiremeyen genç futbolcu U21 takımıyla çalışmalara çıkmak zorunda kalmıştı. Öte yandan cezalı ve sakat oyuncular sebebiyle orta sahada sıkıntı yaşayan Fenerbahçe bu süreçte federasyona verilen listede adı bulunamsına rağmen Tolga Ciğerci’den henüz faydalanamadı. Sakatlığı bulunmayan ancak listede yer almayan Ozan Tufan, acil ihtiyaç durumunda bile oynatılamıyor. Sezon başı alınan bu karar, özellikle orta sahada Jailson’un 8 maç ceza almasından sonra daha da önem kazandı.

(Skorer)

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