Fenerbahçe, Panathinaikos'u da devirdi

Turkish Airlines EuroLeague'in 11. maç döneminde temsilcilerimizden Anadolu Efes, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Temsilcimiz, karşılaşmaya Erick Green ve Vesely'nin sayılarıyla 0-5 üstünlüğü yakalayarak başladı. Sonrasında Antetokounmpo ile sayılar bulan ev sahibi, 7:03 kala skoru 6-5'e getirdi. Sonrasında Sloukas-Vesely ikilisiyle etkili olan Fenerbahçe, 4:20 kala 6-13'lük üstünlüğü yakaladı. Fenerbahçe, son 1:45'lik bölüme de 10-18 önde girdi. Temsilcimiz, ilk çeyreği de 12-18 önde tamamladı.

Pappas'ın sayılarıyla ikinci çeyreğe etkili başlayan Panathinaikos, 7:47 kala skoru 17-20'ye getirdi. Temsilcimiz farkı tekrar 5 sayıya kadar çıkarmasına rağmen 2:40 kala skor 24-24'e geldi. Fenerbahçe, ilk yarıyı da 33-35'lik skorla önde tamamladı.

Üçüncü çeyreğe Lauvergne'i kullanarak etkili başlayan Fenerbahçe, ilk 5 dakikalık bölümü 39-46 üstün geçti. Calathes ile etkili olan Panathinaikos, 2:38 kala 49-49 eşitliği yakaladı. Kalan bölümde tekrar öne geçmeyi başaran temsilcimiz, üçüncü çeyreği 52-56 önde tamamladı.

Son çeyreğin bitimine 6:29 kala skor 59-61 olsa da sonrasında Kalinic ile etkili olan temsilcimiz 3:44 kala 61-70'lik üstünlüğü yakaladı. Temsilcimiz son dakikaya girerken 63-79'luk üstünlüğü yakaladı. Temsilcimiz, karşılaşmadan da 69-81'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla temsilcimiz üst üste 7., toplamda ise 11. maçında 10. galibiyetini aldı.