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Spor

Fenerbahçe Parolapara, CEV Kupası mesaisinde

Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanç maçında yarın Avusturya ekibi Hypo Tirol'u ağırlayacak.

AA28 Kasım 2023 Salı 11:30 - Güncelleme:
Fenerbahçe Parolapara, CEV Kupası mesaisinde
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Voleybol Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu rövanşında Fenerbahçe Parolapara, yarın Avusturya'nın Hypo Tirol ekibini konuk edecek.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

İlk karşılaşmadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe Parolapara, rövanş karşılaşmasında 3-0 veya 3-1 galip gelmesi halinde turu geçen taraf olacak. Fenerbahçe Parolapara'nın 3-2'lik galibiyetinde ise turu geçen taraf altın sette belli olacak.

Tur atlayan takım 8'li final etabına yükselecek.

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