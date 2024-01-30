İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ocak 2024 Salı / 20 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3635
  • EURO
    32,885
  • ALTIN
    1989.91
  • BIST100
    8443.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Parolapara deplasmanda Greenyard Maaseik ile karşılaşacak
Spor

Fenerbahçe Parolapara deplasmanda Greenyard Maaseik ile karşılaşacak

CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda Greenyard Maaseik ile karşı karşıya gelecek.

AA30 Ocak 2024 Salı 10:10 - Güncelleme:
Fenerbahçe Parolapara deplasmanda Greenyard Maaseik ile karşılaşacak
ABONE OL

Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Belçika'nın Greenyard Maaseik ekibiyle karşılaşacak.

Steengoed Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.

Karşılaşmayı İsviçre Voleybol Federasyonundan Philippe Enkerli ve Çekya Voleybol Federasyonundan Tomas Buchar yönetecek.

Play-off turunda Ukrayna'nın Prometey Dnipro takımıyla karşılaşan Fenerbahçe Parolapara, ilk maçı deplasmanda 3-1 kaybetmesine karşın, rakibini iç sahada 3-0 mağlup edip mücadeleyi altın sete taşıdı. Sarı-lacivertliler, altın seti kazanarak çeyrek finale çıkmayı başardı.

CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 mağlubiyet alan Greenyard Maaseik, grubu üçüncü sırada tamamlayarak yoluna CEV Kupası çeyrek finalinde devam etti.

Rövanş mücadelesi 7 Şubat'ta Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.