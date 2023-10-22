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Spor

Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda TÜRŞAD'ı mağlup etti

Efeler Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda TÜRŞAD'ı 3-0'lık net bir skorla mağlup etmeyi başardı.

22 Ekim 2023 Pazar 16:50 - Güncelleme:
Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda TÜRŞAD'ı mağlup etti
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda TÜRŞAD'ı 3-0 yendi.

Salon: Bitlis Adilcevaz

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Sema Sert Kayıkçı

TÜRŞAD: Muhammet Kaya, Enaboifo, Fatih Eren Uğur, Graciano, Shekerdzhiev, İbrahim Emet (Alperay Demirciler, Selim Demir, Kaan Bülbül, Hamdi Erkan, Mertcan Akın, Burhan Zorluer)

Fenerbahçe Parolapara: Vahit Emre Savaş, Kaan Gürbüz, Kooy, Ghaziani, Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu (Hasan Yeşilbulak, Caner Pekşen, Luburic, Caner Dengin)

Setler: 17-25, 20-25, 32-34

Süre: 106 dakika (26, 28, 52)

  • Fenerbahçe Parolapara
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