Fenerbahçe Parolapara evinde Greenyard Maaseik'i konuk edecek

Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final rövanşında yarın Belçika'nın Greenyard Maaseik ekibini konuk edecek.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertliler, Greenyard Maaseik'e karşı deplasmanda oynadığı çeyrek final ilk karşılaşmasını 3-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe Parolapara, rövanş mücadelesinde rakibini yenmesi ya da 3-2 mağlup olması halinde yarı finale yükselecek. Müsabakayı Greenyard Maaseik'in 3-0 veya 3-1 kazanması durumunda ise adını yarı finale yazdıracak ekip, altın set sonucunda belli olacak.