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Spor

Fenerbahçe Parolapara evinde Greenyard Maaseik'i konuk edecek

CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe Parolapara, sahasında Greenyard Maaseik ile karşı karşıya gelecek.

AA6 Şubat 2024 Salı 11:16 - Güncelleme:
Fenerbahçe Parolapara evinde Greenyard Maaseik'i konuk edecek
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Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final rövanşında yarın Belçika'nın Greenyard Maaseik ekibini konuk edecek.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertliler, Greenyard Maaseik'e karşı deplasmanda oynadığı çeyrek final ilk karşılaşmasını 3-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe Parolapara, rövanş mücadelesinde rakibini yenmesi ya da 3-2 mağlup olması halinde yarı finale yükselecek. Müsabakayı Greenyard Maaseik'in 3-0 veya 3-1 kazanması durumunda ise adını yarı finale yazdıracak ekip, altın set sonucunda belli olacak.

  • fenerbahçe parolapara
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