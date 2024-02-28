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Spor

Fenerbahçe Parolapara, final için parkeye çıkıyor

Fenerbahçe Parolapara, CEV Kupası yarı final rövanş maçında yarın Asseco Resovia ekibi ile mücadele edecek.

AA28 Şubat 2024 Çarşamba 10:48 - Güncelleme:
Fenerbahçe Parolapara, final için parkeye çıkıyor
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Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında yarın Polonya'nın Asseco Resovia ekibini konuk edecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Belçikalı hakem Björn Willems ve Arnavut Igli Feshti yönetecek.

Eşleşmede ilk maçı 3-1 kaybeden Fenerbahçe Parolapara'nın yarın rakibini 3-0 veya 3-1 yenmesi halinde finale çıkacak ekip oynanacak altın setle belli olacak.

Polonya ekibi, her türlü galibiyet veya 2 set alması durumunda adını finale yazdıracak.

  • Fenerbahçe Parolapara
  • Asseco Resovia
  • CEV Kupası

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