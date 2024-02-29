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Spor

Fenerbahçe Parolapara yarı finalde havlu attı!

Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanşında karşılaştığı Asseco Resovia takımına 3-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

29 Şubat 2024 Perşembe 21:36 - Güncelleme:
Fenerbahçe Parolapara yarı finalde havlu attı!
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Erkekler CEV Kupası yarı finalinde Fenerbahçe Parolapara, ilk maçta 3-1 yenildiği Polonya'nın Asseco Resovia takımına rövanşta 3-0 mağlup oldu ve finale yükselemedi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakaya iyi başlayan Asseco Resovia, ilk seti 25-17, ikinci seti de 25-14 kazanarak 2-0 öne geçti.

Çekişmeli geçen üçüncü seti de 28-26 üstün tamamlayan Polonya ekibi, sahadan 3-0 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Asseco Resovia, yarı finalde Arkas Spor'u eleyen Almanya ekibi SVG Lüneburg ile şampiyonluk mücadelesi verecek. Kupada final, iki maç üzerinden oynanacak.

  • Fenerbahçe Parolapara
  • CEV Kupası
  • Asseco Resovia

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