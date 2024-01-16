Fenerbahçe penaltıcı arıyor

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de kazandığı 11 penaltının 4'ünden faydalanamayan Fenerbahçe'de yeni penaltıcı aranıyor.

Fenerbahçe'de sahada olduğu sürece beyaz noktanın başına Dusan Tadic geçiyordu. Ancak, Sırp oyuncu kaçırdığı 4 penaltıyla tartışılır hale gelmişti.

Konya maçında beyaz noktadan golünü atan Edin Dzeko, Gaziantep karşısında ise topu direğe nişanladı.

3 FUTBOLCU GÜNDEMDE

Fenerbahçe'de önümüzdeki haftalarda yeni penaltıcılar görev alabilir. En öne çıkan adaylar Sebastian Szymanski ve İrfan Can Kahveci.. Ayrıca kullandığı 6 penaltının 5'ini gole çeviren Leonardo Bonucci de bu görevi üstlenebilir.