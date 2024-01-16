İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ocak 2024 Salı / 6 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,1283
  • EURO
    32,8526
  • ALTIN
    1976.91
  • BIST100
    8034.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Fenerbahçe penaltıcı arıyor

Trendyol Süper Lig'de şu ana kadar kazandığı 11 penaltı atışının 4'ünden yararlanamayan Fenerbahçe, yeni penaltıcı arıyor. Gündemde ise 3 isim var.

Fanatik16 Ocak 2024 Salı 11:32 - Güncelleme:
Fenerbahçe penaltıcı arıyor
ABONE OL

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de kazandığı 11 penaltının 4'ünden faydalanamayan Fenerbahçe'de yeni penaltıcı aranıyor.

Fenerbahçe'de sahada olduğu sürece beyaz noktanın başına Dusan Tadic geçiyordu. Ancak, Sırp oyuncu kaçırdığı 4 penaltıyla tartışılır hale gelmişti.

Konya maçında beyaz noktadan golünü atan Edin Dzeko, Gaziantep karşısında ise topu direğe nişanladı.

3 FUTBOLCU GÜNDEMDE

Fenerbahçe'de önümüzdeki haftalarda yeni penaltıcılar görev alabilir. En öne çıkan adaylar Sebastian Szymanski ve İrfan Can Kahveci.. Ayrıca kullandığı 6 penaltının 5'ini gole çeviren Leonardo Bonucci de bu görevi üstlenebilir.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.