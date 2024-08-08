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Spor

Fenerbahçe peşindeydi... Sander Berge transferinde dev rakip

Fenerbahçe'nin bir süredir kadrosuna katmak istediği Sander Berge için Premier Lig devi Manchester United devreye girdi. İngiliz devinin, Norveçli orta saha için 23 milyon euro bütçe ayırdığı öne sürüldü.

8 Ağustos 2024 Perşembe 13:32 - Güncelleme:
Fenerbahçe peşindeydi... Sander Berge transferinde dev rakip
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Fenerbahçe'nin orta saha için belirlediği transfer listesinde yer alan Burnley'in önemli ismi Sander Berge için Manchester United devreye girdi.

Fiorentina'dan kiralanan Sofian Amrabat'ın kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından arayışlara başlayan Manchester United, Sander Berge için Burnley ile görüşmelere başladı.

İngiliz basını, Manchester United'ın 26 yaşındaki Norveçli orta saha oyuncusu için 23 milyon euroluk bütçe hazırladığını duyurdu. Ancak Burnley'in ise kapıyı 30 milyon eurodan açtığı belirtildi.

Öte yandan İngiliz basını, Manchester United'ın Monaco'nun 25 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Youssouf Fofana için de görüşmelerde bulunduğunu vurguladı.

PERFORMANSI

Burnley formasıyla geçen sezon 40 resmi maça çıkan Berge, bu mücadelelerde 2 gol atıp, 2 asistlik performans sergiledi.

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