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Spor

Fenerbahçe Petrol Ofisi, finalde

Fenerbahçe Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi yarı final play-off 2. maçında deplasmanda Galatasaray Petrol Ofisi ile 2-2 berabere kaldı. İlk karşılaşmayı 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, final etabına adını yazdırmayı başardı.

20 Mayıs 2023 Cumartesi 14:41 - Güncelleme:
Fenerbahçe Petrol Ofisi, finalde
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Play-off yarı final etabı ikinci maçında Galatasaray Petrol Ofisi, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni ağırladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. İlk maçı 2-0 yenen Fenerbahçe, finale adını yazdırdı.

Fenerbahçe'nin gollerini 1. dakikada Danielle Marcano ve 90+4. dakikada penaltıdan Zenatha Coleman kaydetti.

Galatasaray'ın golleri ise 56. dakikada penaltı sonucu Ebru Topçu ve 85 . dakikada ise Berna Yeniçeri'den geldi.

Sarı-lacivertlilerin finaldeki rakibi, ALG Spor - Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget eşleşmesinin galibi olacak.

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