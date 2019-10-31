Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Tarsus İdmanyurdu ile yaptığı maçta merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle sarı-lacivertli kulübün, PFDK'ye sevkine karar verildiği bildirildi.

Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği'nin de kurula sevk edildiği kaydedildi.

Göztepeli oyuncu Bubacarr Sanneh'in kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ye gönderildiği vurgulandı.