Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Tarsus İdmanyurdu ile yaptığı maçta merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle sarı-lacivertli kulübün, PFDK'ye sevkine karar verildiği bildirildi.
Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği'nin de kurula sevk edildiği kaydedildi.
Göztepeli oyuncu Bubacarr Sanneh'in kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ye gönderildiği vurgulandı.
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