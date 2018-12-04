Fenerbahçe, Pınar Karşıyaka'yı 80-72 mağlup etti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 80-72 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla ligde 8. maçında 8. galibiyetini elde etti. İzmir temsilcisi ise 9. maçında 5. kez sahadan mağlup ayrıldı.

Karşılaşmaya 7-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe, pota altından basketler üreten rakibi karşısında Lauvergne'nin sayılarıyla 5. dakikayı 13-10 üstün geçti. Marei'nin kaydettiği sayılarla 11-0'lık seri yakalayan ve öne geçen Pınar Karşyaka, 9. dakikada farkı 8 sayıya (13-21) çıkardı. Walker'ın sayılarıyla farkı çift hanelere taşıyan İzmir temsilcisi, ilk çeyreği 28-18 önde tamamladı.

Savunmaların sertleştiği ikinci çeyrekte Pınar Karşıyaka, Tayfun Erülkü'nün üç sayılık basketiyle 14. dakikada farkı 11 sayıya çıkardı: 22-33. Baskıyı artıran ve Ali Muhammed'in dış atışlardan kaydettiği sayılarla 10-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe, 16. dakikada farkı 1'e (32-33) indirdi. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçilirken İzmir temsilcisi, soyunma odasına 42-37 üstün gitti.

İkinci yarıya Ali Muhammed'in sayısıyla başlayan Fenerbahçe, dış atışlardan arka arkaya kaydettiği basketlerle 26. dakikada öne geçti: 49-47. Marei'nin pota altından kaydettiği sayılarla Pınar Karşıyaka, oyuna denge getirdi ve final periyoduna 55-55 eşitlikle girildi.

Son çeyreğe 6-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe, Lauvergne'nin sayılarıyla 34. dakikada farkı 8'e (65-57) çıkardı. Hücumlardan boş dönen rakibi karşısında Kalinic'in kaydettiği basketlerle 37. dakikada farkı çift hanelere (74-64) taşıyan Fenerbahçe, Ali Muhammed'in sayılarıyla skor üstünlüğünü korudu ve sahadan 80-72 galip ayrıldı.

(AA)