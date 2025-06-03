Fenerbahçe'nin devre arası PSG'den 6 aylığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Slovak savunmacı Skriniar, Fransız ekibinin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kariyerindeki madalyalara kriterler sebebiyle ekleyemedi. Bu unvanı elde etmek için iki kriter gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde hiç forma giymeyen ve final kadrosunda ismi yer almayan deneyimli savunmacı, şampiyon oyuncu sayılamadı. Asensio ve Kolo Muani gibi isimler de Skriniar ile aynı kaderi yaşadı. Öte yandan Sarı-Lacivertli kulüp bonservisini almak için çalışmalarını sürdürüyor. PSG'nin talebi 15 milyon euro ancak Kanarya bunu 8 bandında düşürmeye çalışacak. Futbolcunun da 12 milyon euroluk kazancında esnemesi lazım. Ancak Avrupa'da piyasası zayıflayan Skriniar'ın taleplerini karşılayabilecek takım sayısı da pek fazla değil.