İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Haziran 2025 Salı / 7 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,1686
  • EURO
    44,8035
  • ALTIN
    4224.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe, PSG ile temasta! Milan Skriniar için yoğun mesai
Spor

Fenerbahçe, PSG ile temasta! Milan Skriniar için yoğun mesai

Fenerbahçe devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı ve performansından memnun kaldığı Milan Skriniar için düğmeye bastı. Sarı lacivertli ekip Fransız temsilcisi PSG ile bonservisini almak için temaslarını sürdürüyor. İşte detaylar...

AKŞAM3 Haziran 2025 Salı 09:12 - Güncelleme:
Fenerbahçe, PSG ile temasta! Milan Skriniar için yoğun mesai
ABONE OL

Fenerbahçe'nin devre arası PSG'den 6 aylığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Slovak savunmacı Skriniar, Fransız ekibinin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kariyerindeki madalyalara kriterler sebebiyle ekleyemedi. Bu unvanı elde etmek için iki kriter gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde hiç forma giymeyen ve final kadrosunda ismi yer almayan deneyimli savunmacı, şampiyon oyuncu sayılamadı. Asensio ve Kolo Muani gibi isimler de Skriniar ile aynı kaderi yaşadı. Öte yandan Sarı-Lacivertli kulüp bonservisini almak için çalışmalarını sürdürüyor. PSG'nin talebi 15 milyon euro ancak Kanarya bunu 8 bandında düşürmeye çalışacak. Futbolcunun da 12 milyon euroluk kazancında esnemesi lazım. Ancak Avrupa'da piyasası zayıflayan Skriniar'ın taleplerini karşılayabilecek takım sayısı da pek fazla değil.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.