Fenerbahçe, PTT'ye set vermedi

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Misli.com Sultanlar Ligi 7. hafta maçında Ankara temsilcisi PTT'ye konuk oldu. Setlerini 19-25, 19-25, 20-25 önde tamamladığı maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe, ligdeki 6. galibiyetine imza attı.
Sarı lacivertli takımda Fedorovtseva'nın 18 sayıyla skorer olduğu maçta Lazareva 13 sayıyla katkıda bulundu.
Uzun rallilerin görüldüğü ilk sette 6-6 eşitliğin ardından Lazareva, Eda ve Popovic'in kaydettiği sayılarla farkı 4 sayıya yükselten Fenerbahçe Opet, 15-19'da rakibine mola aldırdı. Son bölümde farkı açan konuk takım seti 19-25 kazandı.
İkinci sette 2-2 eşitliğin ardından Lazareva'nın hücumlarıyla farkı 3 sayıya yükselten sarı lacivertliler, Fedorovtseva ve Popovic'in de sayı katkılarıyla rakibine mola aldırdı 6-11. Mola dönüşü etkili hücumlarını sürdüren Fenerbahçe rahat oynadığı son bölümün ardından seti 19-25 kazandı.
Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü sette arka arkaya yakaladığı serilerle skoru 9-13 yapan misafir takım, rakibine mola aldırdı. Kalan bölümde hücumlarını iyi değerlendiren Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, farkın kapanmasına izin vermedi ve seti 20-25, maçı da 3-0 kazandı.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Zeki Bocutcu, Meryem Tekol Pelenk
PTT: Campos, İlayda Uçak, Çağla Erdem, Rousseaux, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan (Simay Kurt, Semra Özer, Dilşad Kavas Nur, Merve Tanyel)
Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva, Popovic, Lazareva (Gizem Örge, Cristina, İpar Özay Kurt, Buse Ünal)
Setler: 19-25, 19-25, 20-15
Süre: 81 dakika (26, 28, 27)