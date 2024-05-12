Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla noktalayan Galatasaray, üst üste ikinci kez bu başarıyı yakalamaya çok yakın. Sarı-Kırmızılılar, 35. haftanın ardından 6 puan farkla Fenerbahçe'nin önünde lider konumda bulunuyor. Bugün saat 19.00'da Karagümrük deplasmanına çıkacak olan Cim-Bom, sarı lacivertlilerin Kayserispor karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. Kanarya yenilirse, Galatasaray, Karagümrük deplasmanından 1 puan aldığı anda şampiyonluk yarışı 36. hafta mücadeleleriyle tamamlanmış olacak. Okan Buruk'un öğrencileri, 19 Mayıs'ta Rams Park'ta oynanacak olan derbiye şampiyon unvanıyla çıkacak.

SON HAFTA KONYASPOR

Her iki takımın da kazanması, kaybetmesi veya berabere kalması halinde ise şampiyonluk düğümü derbi ile çözülecek. 6 puan farkı koruyarak Galatasaray karşısına çıkacak olan Fenerbahçe, galip gelerek ikili averajda öne geçecek ve Sarı-Kırmızılılar'ın son hafta Konyaspor deplasmanında yenilmesini bekleyecek. Şampiyonluk yolunda avantajı elinde bulunduran Cim-Bom, bu ihtimalde Fenerbahçe ile berabere kalsa bile 2023-2024 sezonunu zirvede tamamlayacak. Süper Lig'de oynadığı son 23 maçında yenilmeyen Galatasaray, Karagümrük karşısında favori olarak gösteriliyor.

REKOR GELİŞTİRMEYE DEVAM

Son olarak ligin ilk yarısında Hatayspor'a kaybeden Cim-Bom, daha sonraki karşılaşmalarda 21 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Öte yandan son 16 lig karşılaşmasını da kazanan Sarı-Kırmızılı takım, üst üste kazanma rekorunu geliştirmeye devam ediyor. Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 17 müsabakaya çıktı. Geride kalan maçlarda Sarı-Kırmızılılar 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 42 puan topladı. Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon savunma performansıyla da dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar oynadığı 35 maçta kalesinde 22 gol gördü. Aslan bu performansıyla da ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.