Fenerbahçe, Rade Krunic için kararını verdi

Lige iyi bir başlangıç yapmak isteyen sarı lacivertliler taraftarı önünde galibiyete hedeflendi.

Öte yandan transfer döneminde getirdiği yıldızlarla büyük ses getiren Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Kanarya'nın son bombası Manchester United forması giyen Fred oldu.

Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen yönetim alternatifli bir kadro kurmanın hesaplarını yaparken gözler yeniden Krunic'e çevrildi. Uzun süredir yıldız oyuncunun peşinde olan Fenerbahçe yönetimi, transfer hakkında son kararını verdi.

TRANSFERDEN VAZGEÇİLDİ

Fazla naz aşık usandırdı ve sarı lacivertliler Rade Krunic transferinden vazgeçti... Milan'ın işi yokuşa sürmesi ve orta yolu bulmak istememesinden dolayı Boşnak yıldızın transferinden çekilen sarı lacivertliler, tok alıcı rolünü oynayacak.

SEZON PERFORMANSI

Krunic, geçtiğimiz sezon 34 maçta forma giydi. Bu müsabakalarda 1 gol ve 1 asist kaydetti.