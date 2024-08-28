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Spor

Fenerbahçe, rakibi Alanyaspor'a hazırlanıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde devam ediyor.

AA28 Ağustos 2024 Çarşamba 14:19 - Güncelleme:
Fenerbahçe, rakibi Alanyaspor'a hazırlanıyor
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Cuma günü Corendon Alanyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas çalışmasıyla süren idmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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