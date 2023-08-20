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Spor

Fenerbahçe rakibi Samsunspor'a hazır!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

AA20 Ağustos 2023 Pazar 15:16 - Güncelleme:
Fenerbahçe rakibi Samsunspor'a hazır!
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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Yılport Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Ardından 3 gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 sonrası taktiksel ve bireysel çalışmalarla idmanı tamamladığı aktarıldı.

Fenerbahçe, saat 16.30'da Samsun'a hareket edecek.

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