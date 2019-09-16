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Fenerbahçe rakiplerine korku salıyor

Kabus gibi geçen bir sezonun ardından kendine gelen Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetiminde özellikle hücum istatistiklerinde ligin en iyisi olmayı başardı.

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Alanyaspor ile liderlik maçına çıkacak Fenerbahçe yakaladığı istatistiklerle rakiplerine korku salıyor.
 
Geçen sezon tarihinin en kötü performansına imza atan sarı-lacivertliler, bu sezonki istatistikleriyle sadece kendisini geliştirmedi, aynı zamanda ligin en iyisi oldu.
 
Penaltılar hariç bütün olumlu rakamları ileri taşıyan Fenerbahçe, şutlarda yüzde 30, gol beklentisinde yüzde 41'lik bir artış yakaladı. Gollerde yüzde 70'lik gelişim sağlayan sarı-lacivertlilerin, başarılı pas sayısını maç başına 150 artırarak toplamda yüzde 38'lik bir çıkış yakalaması dikkat çekti.
 
GÖZLER OZAN'DA
 
Fenerbahçe'de sönmeye yüz tutmuşken kiralık gittiği Alanyaspor'da küllerinden doğan Ozan Tufan eski takımına karşı forma giyecek. Alanya'da sergilediği performansla önce millî takımdaki yerini kazanan sonra Fenerbahçe'ye geri dönmeyi başaran Ozan bugün duygusal bir imtihan verecek.

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