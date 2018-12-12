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Fenerbahçe, Real Betis'in golcüsü Antonio Sanabria için girişimlere başladı

Sezona kötü başlangıç yapan ve küme düşme hattına gerilen Fenerbahçe, ligin ikinci yarısı için kolları sıvadı. Teknik Direktör Ersun Yanal'la sözleşme imzalaması beklenen sarı-lacivertlilerin, La Liga ekiplerinden Real Betis'te forma giyen golcü oyuncu Antonio Sanabria için girişimlere başladığı iddia edildi.

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Islam Slimani ve Frey'den beklenen performansı göremeyen Fenerbahçe yönetimi, yeni golcü için harekete geçti. İspanya’nın günlük spor gazetelerinden Estadio Deportivo’da yer alan habere göre sarı-lacivertli ekip, 2016-17 sezonunda 7.5 milyon Euro’ya Roma’dan, Betis’e transfer olan Paraguaylı golcü için teklif yaptı. Barcelona alt yapısından yetişen ve Monchi tarafından Roma’ya kazandırılan Paraguaylı golcü bu sezon geride kalan 15 haftada 10 maçta 451 dakika forma giydi ve gol atamadı. 1.81 boyundaki 22 yaşındaki Sanabria, 11 kez de Paraguay Milli Takımı’nda formasını terletti ve sadece 1 gol atma başarısı gösterdi. (İHA)

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