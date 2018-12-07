Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe Renan Lodi ile sözleşme imzalıyor

Sol beke takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki Renan Lodi ile temasa geçtiği iddia edildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ara transfer dönemi öncesi kiralık ya da maliyeti uygun futbolcular üzerinde duran Fenerbahçe, listeye yeni bir ismi aldı. Sarı-lacivertlilerin Atletico Paranaense forması giyen Brezilyalı Renan Lodi ile ilgilendiği iddia edildi.

İtalya'da yayın yapan Corriere dello Sport Gazetesi'nde yer alan ve Juventus'un Lodi ile temasta olduğu haberini yorumlayan Esportivo Interactivo kanalı, sarı-lacivertlilerin de takipte olduğunu belirtti.

43 MAÇ, 3 GOL, 5 ASİST

Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki sol beke teklif yaptığı ifade edilirken, Atletico Paranaense'nin Juventus kozunu da kullanıp, bonservis bedelini artırmaya çalıştığı kaydedildi. 3 sezondur Paranaense forması giyen Brezilyalı futbolcunun da Avrupa'ya sıcak baktığı öğrenilirken, ocak ayında imzaların atılabileceği ileri sürüldü.

Bu yıl takımıyla 43 resmi karşılaşmaya çıkan sambacı, bu maçlarda 3 kez rakip fileleri havalandırırken, 5 de asist yaptı.

(Sabah)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bu hafta 8 film vizyona girecek

Bu hafta 8 film vizyona girecek

Terör örgütü PKK'nın hamisi ABD asıl niyetini ortaya koydu

Terör örgütü PKK'nın hamisi ABD asıl niyetini ortaya koydu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Rusya iddiaları yalanladı: İskender-M füzesini test etmedik

Rusya iddiaları yalanladı: İskender-M füzesini test etmedik

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA