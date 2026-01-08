İSTANBUL 17°C / 3°C
  Fenerbahçe resmen açıkladı! Mert Günok transferi duyuruldu
Spor

Fenerbahçe resmen açıkladı! Mert Günok transferi duyuruldu

Fenerbahçe Kulübü, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ile yollarını ayıran milli kaleci Mert Günok'u kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı lacivertliler 36 yaşındaki file bekçisiyle 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

8 Ocak 2026 Perşembe 18:27
Fenerbahçe resmen açıkladı! Mert Günok transferi duyuruldu
Süper Lig devi Fenerbahçe, beklenen transferi duyurdu. Sarı lacivertliler, Beşiktaş'tan ayrılan milli file bekçisi Mert Günok'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Milli kaleci kendisini 2.5 yıllığına sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Futbol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Topbaş ve Turgay Terzi ile Sportif Direktör Devin Özek de yer aldı.

Tekrardan yuvasına dönmesiyle ilgili sözlerine başlayan Mert Günok, "Buraya tekrardan geri döndüğüm için çok duygusalım. İlk anlardan itibaren duygu dolu anlar yaşadım. Normalde doğaçlama olarak röportaj yaparken çok zorlanmam ama bugün yapacağım bütün röportajlarda zorlanacak gibi duruyorum." dedi.

Forma numarası hakkında Mert Günok, "34 numaralı formayla birçok başarı yaşadım. O yüzden yine 34 numarayı giymek istedim. Bu numaranın uğuruna ve sezonun sonunda şampiyon olacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Son olarak taraftarlara mesaj gönderen tecrübeli kaleci, "Taraftarlarımız bana çok güzel mesajlar gönderiyorlar. Onların desteğini gerçekten arkamda hissediyorum. Ben hep Kadıköy'de yaşadım, büyüdüm. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra bile beni ne zaman görseler beni ne kadar çok sevdiklerini ve yeniden Fenerbahçe'de görmek istediklerini söylemişlerdir. Tekrardan bu duyguyu yaşayacağım ve bu formayı giyeceğim için çok mutluyum." açıklamalarını yaptı.

Popüler Haberler
