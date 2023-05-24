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Spor

Fenerbahçe resmen anlaştı! Dünya yıldızı şampiyonluk için geliyor

Gelecek sezon hazırlıklarına erkenden başlayan Fenerbahçe Arjantinli dünya yıldızı ile resmen anlaştı. Şampiyonluk parolası ile sezona başlamaya hazırlanan Fenerbahçe'de imza günü için geri sayım başladı. İşte detaylar...

Star Gazetesi24 Mayıs 2023 Çarşamba 16:58 - Güncelleme:
Fenerbahçe resmen anlaştı! Dünya yıldızı şampiyonluk için geliyor
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Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak Dünya Kupası'ndan sonra bir türlü istikrarı sağlayamayan Fenerbahçe'de gelecek sezon hazırlıkları şimdiden başladı. Uzun süredir şampiyonluk hasreti çeken sarı-lacivertlilerde, başkan Ali Koç transfer sezonunun başlamasına kısa bir süre kala Arjantinli dünya yıldızı ile anlaşma sağladı.

ANGEL DI MARIA, FENERBAHÇE RADARINDA

Jorge Jesus yönetiminde Süper Lig'e iddialı başlayan Fenerbahçe ligin geri kalanında ise bu iddiasını devam ettirmedi. Alınan sonuçların ardından gelecek sezon kadro hazırlıklarına erkenden başlayan sarı-lacivertli yönetim taraftarında uzun süredir hasret kaldığı yıldız transferi bitirmek için gün sayıyor. Fenerbahçe sezon sonunda Juventus ile sözleşmesi bitecek olan Arjantinli yıldız Angel Di Maria'yı kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

KANARYANIN DI MARIA ISRARI

Bir süre önce adı Galatasaray'la da anılan Angel Di Maria için Fenerbahçe transferde vites arttırdı. Fenerbahçe bonservisi elinde bulunan 35 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Angel Di Maria transferini bitirmek için ciddi bir bütçe ayırırken oyuncuya imza parası ödemeye de hazır.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Juventus forması ile 38 resmi maça çıkan Angel Di Maria bunların 25'in de ilk 11'de sahaya çıktı. 2157 dakika sahada kalan deneyimli oyuncu 8 gol, 7 asist ile skora katkı sağladı.

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