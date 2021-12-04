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Spor

Fenerbahçe, Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA4 Aralık 2021 Cumartesi 23:30 - Güncelleme: 4 Aralık 2021 Cumartesi 23:30
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Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Daha sonra 3 gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptığı aktarıldı. İdmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

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