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Spor

Fenerbahçe, Rodrigo Becao'nun bonservisini belirledi

Fenerbahçe, devre arasında takıma stoper takviyesi yapması durumunda teknik direktör Jose Mourinho'nun çok fazla şans vermediği Rodrigo Becao'nun ayrılığına sıcak bakıyor.

27 Kasım 2024 Çarşamba 11:52 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Rodrigo Becao'nun bonservisini belirledi
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Fenerbahçe, devre arasında kadrosuna bir stoper takviyesi yapmak istiyor.

Sarı-lacivertliler, istediği stoper transferini gerçekleştirirse Rodrigo Becao'nun ayrılma ihtimali bulunuyor.

Fenerbahçe, bu sezon teknik direktör Jose Mourinho'nun çok fazla şans vermediği 28 yaşındaki savunma oyuncusunun bonservis bedelini de belirledi.

Fenerbahçe, özellikle İtalya'dan talipleri olan Brezilyalı savunma oyuncusu için en az 10 milyon euro bonservis bekliyor.

Sarı-lacivertliler, Becao'yu geçen yaz Udinese'den kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe forması altında 35 maçta sahaya çıkan Becao, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

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