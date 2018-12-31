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Fenerbahçe Rojo için girişimlere başladı

Fenerbahçe defans hattını yeniden güçlendirmek için harekete geçti. Hedefte Rojo var.

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Fenerbahçe'de teknik patron Ersun Yanal'ın isteği doğrultusunda kaliteli bir stoper için arayışlar devam ediyor.

Fenerbahçe, Rojo’yu transfer etmek istiyor

Orta saha transferi için İngiltere’ye gidecek olan Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli Manchester United’ın Arjantinli stoperi Rojo için İngiliz ekibiyle görüşme yapacağı iddia edildi.

Rojo, Milli Takım’daki yerini kaybetmek istemiyor

Takvim’in iddiasına göre; Arjantin Milli Takımı'ndaki yerini kaybetmek istemeyen Rojo'nun, daha fazla süre alacağı bir takıma gitmek istediği biliniyor.

(Takvim)

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