Fenerbahçe rotayı Laxalt'a çevirdi
Kolarov transferini bitiremeyen Fenerbahçe, sol bek için alternatif isimlere yönelmeye başladı. Bu bağlamda hareket eden Sarı-Lacivertliler, Diego Laxalt'a resmi teklif sundu.
Sarı lacivertliler, Milan forması giyen Diego Laxalt'a resmi teklif götürdü. Yeni teknik direktör Marco Giampaolo'nun kadroda düşünmediği Uruguaylı oyuncu da transfere sıcak bakıyor.
Hafta içerisinde futbolcunun menajeri, İtalyan temsilcileri ve Fenerbahçeli yetkililerin bir araya gelerek, bu transferi olumlu bir şekilde noktalayacakları belirtiliyor.
Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 29 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu, 1 asist yapmıştı.
(TRT Spor)
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