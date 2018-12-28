Fenerbahçe Sadık Çiftpınar için Aatif + para teklif etti

G.SARAY DA TALİP OLMUŞTU

■ BEŞİKTAŞ ile F.Bahçe bu kez sahada değil transfer masasında karşı karşıya geliyor. Ezeli rakipler, Evkur Yeni Malatyaspor’un başarılı stoperi Sadık Çiftpınar için transfer yarışına girdi. Doğu Anadolu ekibiyle sözleşmesi Haziran 2019’da bitecek olan 25 yaşındaki futbolcunun ismi yazın da bir süre G.Saray’la anılmıştı. Sarı-Kırmızılılar’ın altyapı ürünü olan Sadık Çiftpınar için Malatya cephesi bir miktar para + takas formülüne sıcak bakıyor.

FENER AATIF’I VERİYOR

■ EVKUR Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, “Fenerbahçe’nin ve Beşiktaş’ın Sadık Çiftpınar ile ilgili görüşme talepleri oldu. İki takımla da görüşme gerçekleştireceğiz” sözleriyle transfer savaşını doğruladı. Oyuncunun, büyük bir kulübe gitmek isteğini başkan Gevrek’e bizzat ilettiği ve anlayış beklediği aktarıldı. Hem yerli, hem genç hem de ligin en iyi stoperleri arasında olan Sadık için Fenerbahçe’nin bir miktar para ve Aatif Chahechouhe’yu önerdiği gelen haberler arasında.

PARA KAZANDIRMAK İSTERİM

■ 2015-16 sezonunun devre arasında Malatya’ya transfer olan Sadık, takımın geçen sezon Süper Lig’e yükselmesinde büyük pay sahibi olmuştu. Takım kaptanlığına kadar yükselen ve Lucescu tarafından A Milli Takım’a çağırılmaması kamuoyunda tepkiyle karşılanan futbolcu, şu an tatilini Adana’da ailesinin yanında geçiriyor. Konu hakkında görüş belirtmek istemeyen Sadık, “Gidersem Malatya’ya kazandırarak gitmek isterim” demekle yetindi.

(Gunes)