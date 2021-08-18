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Spor

Fenerbahçe Sadık Çiftpınar ile ayrılığı resmen açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, stoper Sadık Çiftpınar ile yolların ayrıldığını duyurdu.

AA18 Ağustos 2021 Çarşamba 17:01 - Güncelleme: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 17:01
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2019 yılında Fenerbahçe'mizin formasını giymeye başlayan, istisnasız her zaman ruhu ve aidiyetiyle formamızın hakkını vermek için mücadele eden, gerek kişiliği gerek özel yaşamı gerekse futbolculuğu ile örnek bir sporcu olan Sadık Çiftpınar ile yollarımız ayrılmıştır." denildi.

Fenerbahçe'ye Yeni Malatyaspor'dan gelen 28 yaşındaki stoperin eski takımına döndüğü aktarılarak, "Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile anlaşan Sadık Çiftpınar'a 'Yolun açık olsun.' diyor, kariyerinin geri kalanında sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

2018-2019 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Sadık, 2,5 sezonda 27 resmi müsabakada forma giydi. Tecrübeli stoper, Aralık 2019'da çapraz bağ sakatlığı ve sonrasındaki bel sorunları nedeniyle uzun süre forma şansı bulamadı.

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