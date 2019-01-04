Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar transferinde son noktaya geldi

Fenerbahçe, devre arasında ilk transferini resmen gerçekleştirmek üzere. Sarı-lacivertliler, bir süredir görüştüğü Sadık Çiftpınar için Yeni Malatyaspor ile prensipte anlaşmaya vardı.

A Spor'un haberinde, Sadık Çiftpınar karşılığında Yeni Malatyaspor'a 1,5 milyon euro ile birlikte Barış Alıcı ve Yiğithan Güveli'nin kiralık olarak gönderildiği belirtildi.

Sadık Çiftpınar ile yapılan görüşmenn sonunda da oyuncuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalanacağı kaydedildi.

İLK YARIDA MALATYASPOR'UN EN İSTİKRARLI İSMİ

Cezası nedeniyle 1 maçta takımdan uzak kalan Sadık Çiftpınar, sezonun ilk yarısında 16 müsabakada bin 422 dakika sahada kalıp takımın en istikrarlı futbolcusu olarak dikkati çekti.

EŞİNDEN PAYLAŞIM GELDİ: "ŞÜKÜRLER OLSUN"

Sadık Çiftpınar'ın eşi Betül Çiftpınar da, haberlerin ortaya çıkmasının ardından bir paylaşımda bulunarak, "Allah'ın şükürler olsun" mesajını yolladı.

"MİLLİ TAKIM HER TÜRK OYUNCUNUN HAYALİDİR"

Türkiye A Milli Takım forması hayali için çalışmalara devam edeceğini dile getiren Sadık Çiftpınar, "Milli takımda yeni bir yapılanmaya gidildi ben de 1.5-2 yılda Süper Lig seviyesinde yaklaşık 45 maç oynadım. Beklentim vardı. Hem kulüp olarak hem de bireysel olarak beklentimiz vardı. Benimle birlikte birkaç arkadaşımızın da milli takım beklentisi vardı. Şimdilik olmadı ama biz çalışmalarımıza devam ederek önümüze bakacağız" demişti.