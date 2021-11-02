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Spor

Fenerbahçe Safiport Avrupa'da kaybetti

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 5. maçında deplasmanda İtalya temsilcisi Beretta Famila'ya 64-60 yenildi.

AA2 Kasım 2021 Salı 23:47 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 23:47
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Schio kentindeki Livio Romare Spor Salonu'nda yapılan maçta sarı-lacivertliler ilk çeyreği 13-12, ikinci periyodu 31-26, üçüncü çeyreği de 53-46 geride geçti.

Müsabakanın 35. dakikasında farkı 1 sayıya (57-56) indirmesine rağmen öne geçemeyen Fenerbahçe, parkeden 64-60 yenik ayrıldı.

Sarı-lacivertli ekipte 27 sayıyla maçın en skoreri olan Kayla McBride'ın performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Kenardan sadece 3 sayı katkısı alabilen Fenerbahçe'de McBride'ın yanı sıra diğer ilk 5 oyuncuları Alina Lagupova 14, Kiah Irene Stokes 7, Olcay Çakır Turgut 5, Elizabeth Williams ise 4 sayı üretti. Sonradan oyuna giren 4 oyuncu arasında sadece Alperi Onar 3 sayı bulabildi.

Bu sonuçla Fenerbahçe Safiport 3. kez mağlup olurken İtalyan temsilcisi 2. galibiyetini elde etti.

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