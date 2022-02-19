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Spor

Fenerbahçe Safiport evinde farklı kazandı

Fenerbahçe Safiport, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 12. hafta erteleme maçında evinde konuk ettiği İtalya temsilcisi Beretta Famila Schio'yu 82-65 yendi.

19 Şubat 2022 Cumartesi 22:26 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 22:26
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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 12. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Safiport, sahasında İtalya ekibi Beretta Famila Schio'yu 82-65 mağlup etti.

Sarı-lacivertli takım, bu sonuçla B Grubu'nda oynadığı 14. ve son maçında 11. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Safiport, önceki haftalarda grup lideri olarak çeyrek finale yükselmeyi garantilemişti.

SALON: Metro Enerji

HAKEMLER: Viola Györgyi (Norveç), Alexandra Stan (Romanya), Alija Ferevski (Kuzey Makedonya)

FENERBAHÇE SAFİPORT: Iagupova 11, Williams 9, McBride 12, Sabally 24, Olcay Çakır Turgut 16, Tuğçe Canıtez, Hartley 5, Zahui 5, Manolya Kurtulmuş

BERETTA FAMİLA SCHİO: De Shields 17, Gruda 14, Sottana 11, Keys 4, Laksa 11, Gaye 2, Mestdagh 4, Verona, Crippa, Andre 2

1. PERİYOT: 28-2

DEVRE: 37-25

3. PERİYOT: 57-51

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