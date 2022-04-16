İSTANBUL 19°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2022 Cumartesi / 15 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6352
  • EURO
    15,8372
  • ALTIN
    929.177
  • BIST100
    2494.37
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Safiport evinde rahat kazandı
Spor

Fenerbahçe Safiport evinde rahat kazandı

Fenerbahçe Safiport, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği BOTAŞ'ı 85-78 mağlup etti.

AA16 Nisan 2022 Cumartesi 18:23 - Güncelleme: 16 Nisan 2022 Cumartesi 18:23
ABONE OL

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Safiport, BOTAŞ'ı 85-78 yendi.

SALON: Metro Enerji

HAKEMLER: Kaan Büyükçil, Benhür İrcel, Muzaffer Vardarlı

FENERBAHÇE SAFİPORT: Olcay Çakır Turgut 6, Iagupova 23, Sabally 18, McBride 17, Stokes 2, Bazoukou 9, Şerife Alperi Onar 5, Tuğçe Canıtez 5, Manolya Kurtulmuş

BOTAŞ: Dubljevic 26, Ayşe Cora 6, Sehernaz Çidal 6, Prezelj 6, Tilbe Şenyürek 12, Ayşegül Günay Aladağ 10, Jurjane 9, Hatice Pelin Gülçelik 3

1. PERİYOT: 21-26

DEVRE: 36-45

3. PERİYOT: 64-63

  • fenerbahçe safiport
  • botaş
  • Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.