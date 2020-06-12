Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Altay, Deniz, Falette, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Mehmet Ekici, Rodrigues, Ferdi, Mevlüt
Hes Kablo Kayserispor'un ilk 11'i: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Emre, Djedje, Rienstra, Mesanovic, Mensah, Hasan Hüseyin, Kravets
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Yeni tip koronavirus (Kovid-19) pandemisi sebebiyle uzun süre ara verilen ligdeki son 6 maçında galibiyet alamayan sarı-lacivertliler, kalan bölüm öncesinde iyi bir başlangıç yapmak istiyor.
Fenerbahçe, haftaya 40 puanla 7. sırada giriyor.