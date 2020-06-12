İSTANBUL 24°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8328
  • EURO
    7,6726
  • ALTIN
    380.174
  • BIST100
    109835
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe sahasında HK Kayserispor'u ağırlıyor! İşte ilk 11'ler...
Spor

Fenerbahçe sahasında HK Kayserispor'u ağırlıyor! İşte ilk 11'ler...

Süper Lig kaldığı yerden devam ediyor. 26. haftanın ilk maçında Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlıyor.

12 Haziran 2020 Cuma 20:36 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 20:38
ABONE OL

Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Altay, Deniz, Falette, Serdar, Dirar, Gustavo, Ozan, Mehmet Ekici, Rodrigues, Ferdi, Mevlüt

Hes Kablo Kayserispor'un ilk 11'i: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Emre, Djedje, Rienstra, Mesanovic, Mensah, Hasan Hüseyin, Kravets

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Yeni tip koronavirus (Kovid-19) pandemisi sebebiyle uzun süre ara verilen ligdeki son 6 maçında galibiyet alamayan sarı-lacivertliler, kalan bölüm öncesinde iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Fenerbahçe, haftaya 40 puanla 7. sırada giriyor.

Azmetti, 11 ayda 70 kilo verdi!

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.