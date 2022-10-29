Fenerbahçe, Şampiyonlar Kupası'nı set vermeden kazandı

Voleybolda 2022 Kadınlar Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı VakıfBank'ı 3-0 yenen Fenerbahçe Opet kazandı.

2021-22 sezonu Misli.com Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank ile AXA Sigorta Kupa Voley finalisti Fenerbahçe Opet'i karşı karşıya getiren mücadelenin berabere geçilen 5. sayısının ardından Egonu ile üst üste sayılan bulan sarı-siyahlı ekip, rakibine 11-7 üstünlük sağladı.

Rus oyuncusu Fedorovtseva'nın etkili oyunuyla farkı eriten Fenerbahçe Opet, 13. sayıda beraberliği yakaladı. Bu bölümden sonra 22. sayıya kadar skor üstünlüğünü elden bırakmayan sarı-lacivertli takım, ilk setin en etkili oyuncusu olan Fedorovtseva'nın hücumundan bulduğu sayıyla ilk seti 25-23 kazandı.

Fenerbahçe Opet, Fedorovtseva'nın ace sayılarıyla ikinci sete hızlı başladı ve 4-0 öne geçti. Zehra Güneş ve Egonu'nun oyuna ağırlığını koymasıyla skoru 13-12'ye getiren Vakıfbank, bu sette ilk kez öne geçti. Etkili bloklarıyla rakibini durduran ve hata yapmaya zorlayan sarı-lacivertliler, zorlanmadan bu seti de 25-21 hanesine yazdırdı.

VakıfBank, 11-7 geriye düştüğü üçüncü sette, 8-1'lik bir seri yakalayarak rakibine 15-12 üstünlük sağladı. Çok çekişmeli geçen son bölümde, seyircisinin desteğini de arkasına alan Fenerbahçe Opet, seti 25-21, maçı da 3-0 kazanarak kupaya uzandı.

ALİ KOÇ, MAÇI ABDÜLKADİR AKSU VE MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ İLE TAKİP ETTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımının VakıfBank ile oynadığı Şampiyonlar Kupası maçında takımını yalnız bırakmadı ve karşılaşmayı protokol tribününden takip etti. Koç, maçı 59'uncu Hükümet İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile birlikte izledi.

VakıfBank Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Ferkan Merdan da müsabakayı protokol tribününde izleyen isimler arasındaydı.

CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU

VakıfBank ile Fenerbahçe Opet'i karşı karşıya getiren müsabakada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı. Müsabaka öncesinde VakıfBank, "Özgürlüğümüzün en büyük güvencesi Cumhuriyetimizdir. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" yazılı pankartla, Fenerbahçe Opet ise "Cumhuriyetin Feneri Fenerbahçe" yazılı pankartla sahaya çıktı.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Nurper Özbar, Tuncay Sevim

VakıfBank: Cansu Özbey, Gabi, Zehra Güneş, Egonu, Daalderop, Kübra Akman (Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Carutasu, Ogbogu, Derya Cebecioğlu)

Fenerbahçe Opet: Lazareva, Fedorovtseva, Eda Erdem Dündar, Buse Ünal, De Souza, Aslı Kalaç (Gizem Örge, Ergül Avcı, Carneiro, Meliha Diken)

Setler: 23-25, 21-25, 21-25

Süre: 82 dakika (27, 27, 28)