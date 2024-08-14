2024-2025 sezonunda Avrupa'da 5 takımımız mücadele ediyor. Galatasaray ve Beşiktaş Avrupa'ya play-off etabından dahil olacağından henüz maçları başlamadı. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in aldığı sonuçlar doğrudan ülke puanı sıralamasına etki ediyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda veda etti. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi ve Başakşehir Konferans Ligi'ne kalmayı hedefliyor. Fenerbahçe'nin berabere kalmasının ardından gözler ülke puanına çevrildi. İşte, güncel ülke puanı sıralaması...

TÜRKİYE, UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI KAÇINCI?

Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in aldığı sonuçlar ülke puanı sıralamasına doğrudan etki ediyor.

2024-2025 sezonunda Türk takımları, ülke puanına 1500 puanlık katkı yaptı. Fenerbahçe'nin beraberliğinin ardından Türkiye ülke puanını 35.100 yaptı.

Slavia Prag'ın tur atlamasının ardından Türkiye'nin en yakın rakibi Çek Cumhuriyeti'nin puanı 35.750'e ulaştı ve 9. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM

1- İNGİLTERE - 89.160

2-İTALYA - 79.106

3- İSPANYA - 73.989

4-ALMANYA - 71.660

5- FRANSA - 57.879

6- HOLLANDA - 54.483

7- PORTEKİZ - 49.516

8 - BELÇİKA - 43.200

9- 10 - ÇEK CUMHURİYETİ - 35.750

10- TÜRKİYE - 35.100

11- NORVEÇ 30.250

12- İSRAİL - 29.875

13 - AVUSTURYA - 29.000

14- DANİMARKA - 28.575

15- YUNANİSTAN - 28.250