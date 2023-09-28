Fenerbahçe şampiyonları ağırladı

Avrupa şampiyonu olan Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı, Ülker Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Başakşehir mücadelesi öncesi sarı-lacivertli tribünleri selamladı. Fenerbahçeli Yönetici Simla Türker Beyazıt, Türkiye Özel Sporcular Federasyon Başkanı Birol Aydın'a hediye takdim etti.

İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda zirvede yer alan Down Sendromlu Özel Futsal Milli Takımı, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçı olan Fenerbahçe - Başakşehir karşılaşması öncesi Ülker Stadı'nda sarı-lacivertli taraftarları selamladı. Fenerbahçeli yönetici Simla Türker Beyazıt da Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Birol Aydın'a hediye takdim etti. Başkan Aydın ise Simla Türker Beyazıt'a; 'Ali Koç ve 2023 Down Futbol Avrupa şampiyonu milli takımımıza katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz' yazılı milli forma verdi.

Milli sporcular, sahaya gelerek tribünleri selamlarken, Fenerbahçeli taraftarlar da alkışlarla şampiyonları destekledi.