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Spor

Fenerbahçe şampiyonluktan 1 maç uzaklıkta

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında ÇİMSA ÇBK Mersin ile karşılaşacak. Seride ilk iki maçı da kazanan sarı lacivertliler, rakibini yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

AA19 Nisan 2025 Cumartesi 10:02 - Güncelleme:
Fenerbahçe şampiyonluktan 1 maç uzaklıkta
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında ÇİMSA ÇBK Mersin ile Fenerbahçe Opet, yarın karşı karşıya gelecek.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak müsabakayı Hüseyin Çelik, Kaan Büyükçil ve Umut Özgün Ergün hakem üçlüsü yönetecek.

Seride ilk iki maçı sahasında oynayan sarı-lacivertliler, rakibini 77-70 ve 85-54'lük skorlarla mağlup etmişti.

İspanyol başantrenör Miguel Mendez yönetimindeki Fenerbahçe Opet, yarınki maçta da galip gelmesi durumunda seriyi 3-0 kazanacak ve sezonu şampiyon tamamlayacak.

Ev sahibi ekibin galibiyeti halinde ise seri, bir sonraki maça taşınacak.

  • Fenerbahçe Opet
  • ÇİMSA ÇBK Mersin
  • basketbol

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