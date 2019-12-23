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Spor

Fenerbahçe santrforda hedefi '12'den vurdu

Süper Lig'in ilk yarısı bitmeden 10 gole ulaşan Fenerbahçe'nin Kosovalı futbolcusu Vedat Muric, sarı-lacivertlilerde son 12 sezonun ilk yarıları itibarıyla en golcü santrforu oldu.

AA23.12.2019  14:16 - Güncelleme: 23.12.2019  15:49

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan transferi için yoğun uğraşlar verdiği Muric, attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti. Galatasaray'ın da transfer gündeminde olan Muric'i almayı başaran Fenerbahçe, bu bölgede hedefi adeta "12"den vurdu.

Vedat Muric, henüz ilk yarı bitmeden rakip fileleri 15 maçta 10 kez havalandırdı. Bu performansıyla Muric, son 12 sezonun ilk yarılar itibarıyla sarı-lacivertlilerin en golcü santrforu olma özelliğini elde etti.

Fenerbahçe'de 2007-2008 sezonunda Semih Şentürk, ilk devreyi 10 gol atarak tamamlamıştı. Fenerbahçe'de daha sonraki sezonlarda ilk 17 haftalık periyotta 10 gole ulaşan başka santrfor olmadı.

Muric, haftaya Çaykur Rizespor deplasmanında 1 gol daha atarsa 10 golü geçip 17 yıl sonra bir ilki de gerçekleştirecek ve Pierre van Hooijdonk'tan sonra ilk yarıların en golcü ikinci ismi olacak.

- Van Hooijdonk 13 gol atmıştı

Fenerbahçe'de 2000'li yıllarda Süper Lig'in ilk devresinde en fazla gol atan isim olarak Pierre van Hooijdonk ön plana çıkıyor.

Hollandalı eski santrfor, 2003-2004 sezonunun ilk yarısında tam 13 gole imza atmıştı.

Fenerbahçe, Van Hooijdonk'un 24 golle tamamladığı söz konusu sezonda şampiyonluğa ulaşmıştı.

- Alex'ten sonra ilk

Vedat Muric, attığı gollerle Fenerbahçe'nin unutulmaz ismi Alex de Souza'nın performansını da anımsattı.

Muric, 8 sezon sonra ilk yarı itibarıyla 10 gole ulaşan ilk Fenerbahçeli futbolcu oldu.

Fenerbahçe'de Süper Lig'in ilk yarısında 10 gol barajını geçen son futbolcu Alex de Souza olmuştu. Alex, 28 golle krallık yaşadığı 2010-2011 sezonunun ilk yarısında rakip fileleri 12 kez havalandırmayı başarmıştı.

Muric, gelecek hafta Çaykur Rizespor deplasmanında "hat-trick" yaparsa Alex'in bu performansını da geçmiş olacak.

- Son 12 sezonun santrfor performansları

Fenerbahçe'de son 12 sezonda ilk yarılar sonunda en fazla gol atan santrforlar şunlar:

Sezon       Futbolcu              Maç sayısı   Gol   

2008-2009   Daniel Güiza              17           4     
2009-2010   Daniel Güiza              17           4     
2010-2011   Mamadou Niang             14           9     
2011-2012   Henri Bienvenu            16           4     
2012-2013   Moussa Sow                16           7     
2013-2014   Moussa Sow                15           9     
2014-2015   Moussa Sow                15           6     
2015-2016   Fernandao ve Van Persie   16           6     
2016-2017   Moussa Sow                13           7     
2017-2018   Roberto Soldado           13           3     
2018-2019   Michael Frey              10           3     
2019-2010   Vedat Muric               15           10    

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