Fenerbahçe, savunmada duvar ördü

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda konuk olduğu Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler ligde üst üste 2. galibiyetini alırken, puanını 39'a yükseltti.

Ayrıca son 2 lig maçında da gol yemeyen Fenerbahçe, 7. kez bunu tekrarladı. Ederson, Eyüpspor'un hücumlarına karşı başarılı kurtarışlara imza atarak gole izin vermedi.

Sarı-lacivertliler, bu sezon galibiyet aldığı Trabzonspor, Antalyaspor, Gaziantep FK, Konyaspor ve Eyüpspor ile berabere kaldığı Göztepe ve Samsunspor maçlarında gol yemedi.