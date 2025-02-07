Fenerbahçe savunmada sakatlıklarla boğuşuyor

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona stoperde Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Samet Akaydın ve Serdar Aziz'in yanına Çağlar Söyüncü transferini yaparak başlayan Fenerbahçe, rotasyonda düşünülmeyen Serdar Aziz'i lig ve Avrupa listesine almadı.

Serdar Aziz dışında 3 kulvarda 5 stoper oyuncusuyla yola çıkan sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho, altyapıdan yetişen Yusuf Akçiçek'i de bu bölge alternatifleri arasına dahil etti.

Sayıca yeterli savunma hattına rağmen ilk yarı boyunca sakatlıklar nedeniyle bu bölgede istikrarı yakalayamayan Fenerbahçe'de yönetim, kış transfer döneminde Samet Akaydın ile yollarını ayırırken, Milan Skriniar ve Diego Carlos takviyeleriyle stoper hattını güçlendirdi.

Yapılan transferlerin ardından Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında Erzurumspor FK ile yaptığı ve 5-0 kazandığı karşılaşmada 3 stoperi sakatlık yaşayan Fenerbahçe'nin bu bölgede şanssızlık yakasını bırakmadı.

İLK SAKATLANAN OOSTERWOLDE OLDU

Fenerbahçe'de bu sezon savunmada ilk ciddi sakatlığı Jayden Oosterwolde yaşadı.

Sarı-lacivertli ekibe 2022-2023 sezonunda katılan Hollandalı sol bek, hem geçen sezon İsmail Kartal hem de bu yıl Jose Mourinho yönetiminde sık sık stoperde görevlendirildi.

İlk geldiği dönemde aşil tendonunda tahriş yaşayan Oosterwolde, geçtiğimiz sezon ise önemli bir sakatlık geçirerek takımdan uzak kalmıştı.

Geçen sezonda menisküs yırtığı nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan Oosterwolde, Mourinho yönetiminde yeni sezona ise iyi bir başlangıç yaptı.

23 yaşındaki savunmacı, sezonun hemen başında tekrar çok ciddi bir sakatlık yaşadı. Hollandalı oyuncu, çapraz bağ yırtığı nedeniyle uzun süre takımından ayrı kalacak.

BECAO DA SEZONU KAPATTI

Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin sezonu kapattıran sakatlığının şokunu atlatamadan, Rodrigo Becao'nun sakatlığıyla sarsıldı.

Kariyeri boyunca hiçbir ciddi sakatlığı bulunmayan Brezilyalı savunmacı, geçtiğimiz sezon katıldığı Fenerbahçe'de 2 büyük sakatlıkla yüzleşti.

Geride bıraktığımız sezonda biri tendon kopması olmak üzere 3 ayrı sakatlık yaşayan ve takımdan uzun süre ayrı kalan tecrübeli stoper, bu yıl ise çağraz bağ yırtığı nedeniyle sezonu kapattı.

DJİKU ÜST ÜSTE SAKATLIK YAŞADI

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Alexander Djiku, üst üste yaşadığı sakatlıklarla dikkati çekti.

30 yaşındaki Ganalı stoper, geçtiğimiz sezon katıldığı sarı-lacivertli ekipte 4 kez sakatlık geçirdi.

Bu sezon da 3 ayrı sakatlıkla karşı karşıya kalan Djiku, son olarak sağ uyluk arka adalesinden bir kez daha sakatlandı.

Djiku'nun 2 hafta daha takımdan ayrı kalması ön görülüyor.

DİEGO CARLOS DA ŞANSSIZLIĞI YAŞADI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Carlos, takıma yeni katılmasına karşın sakatlar kervanına eklendi.

Kariyerinde şu ana dek 1 büyük sakatlık dışında uzun süreli sakatlık yaşamayan Brezilyalı stoper, sarı-lacivertli takımda ilk maçına Göztepe karşılaşmasının son bölümünde çıktı.

Çaykur Rizespor'a karşı ilk 11'de başlayan ve 81 dakika sahada kalan 31 yaşındaki oyuncu, Erzurumspor karşısında 55. dakikada oyuna dahil olurken, 59. dakikada sakatlık yaşadı.

Tecrübeli oyuncunun, en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

GENÇ YUSUF DA SAKATLANDI

Teknik direktör Jose Mourinho'nun bu sezon A Takım'da süre verdiği Yusuf Akçiçek, savunmada sakatlık yaşayan son isim oldu.

19 yaşındaki oyuncu, bu sezon savunmadaki eksikler nedeniyle önemli maçlarda görev alırken, gösterdiği performansla göz doldurdu.

Yusuf, Erzurumspor müsabakasında sakatlanan takım arkadaşı Diego Carlos'un yerine 61. dakikada oyuna girerken, sakatlık nedeniyle 75'te yerine Filip Kostic'e bıraktı.

Genç oyuncunun, en az 1 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

ÇAĞLAR BU SEZON 2 KEZ SAKATLANDI

Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü de bu sezon 2 kez sakatlık geçirdi.

Sarı-lacivertliere geçen sezon devre arasında katılan Çağlar, söz konusu yılda 2 kez sakatlık yaşamıştı.

28 yaşındaki oyuncu, bu sezon da sakatlıklar nedeniyle yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kaldı.

MERT MÜLDÜR'DEN DE SAKATLIK NEDENİYLE FAYDALANAMAYACAK

Fenerbahçe, milli oyuncusu Mert Müldür'den de bu dönemde sakatlık nedeniyle faydalanamayacak.

Sarı-lacivertli takımda ve A Milli Futbol Takımı'nda sağ bek pozisyonunda görev alan Mert, stoperdeki eksiklikte zaman zaman bu mevkide forma giydi.

Omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle 2 haftadır takımdan uzak kalan Mert, bir süre daha takımına katkı sağlayamayacak.

ELDE ÇAĞLAR VE SKRİNİAR KALDI

Erzurumspor müsabakasında 3 savunma oyuncusu sakatlanan Fenerbahçe'nin elinde sağlıklı 2 stoper kaldı.

Sarı-lacivertli takımda Çağlar Söyüncü ve Milan Skriniar dışında sağlıklı stoper oyuncusu kalmadı.

