Fenerbahçe savunması duvar ördü! Rakibe şut çektirmiyor

Süper Lig'de bileği bükülmeyen Fenerbahçe, rakiplerine şut şansı vermiyor.

Dün akşam Başakşehir, bu sezon en az şut çektiği (1) maçı oynadı. Aynı zamanda Mayıs 2021'den bu yana ilk kez bir Süper Lig maçını isabetli şut çekemeden tamamladı.

Alanya'yı 1-0 yendiği karşılaşmada rakibi lig tarihinde rakibi lig tarihinde en az şut çektiği (2) ve en düşük gol beklentisi değerinde kaldığı (0.06) maçı oynamıştı.

Kanarya ilk haftada Gaziantep'e 4 şut şansı vermiş, Samsunspor ise Fenerbahçe kalesine 5 şut çekmişti.

İsmail Kartal'ın öğrencileri sadece Ankaragücü deplasmanında 14'e 14 şutla oynamış ve 1-0 kazanmıştı. 3-2'lik Antalyaspor karşılaşmasında ise 17 şut çekerken kalesinde 15 şut görmüştü.