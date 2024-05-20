Fenerbahçe savunması Galatasaray'a göz açtırmadı!

Deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yenen Fenerbahce'nin savunmasında, muhteşem bir maça çıkartarak ezeli rakibini durdurmayı başardı.

Dev derbide rakibine isabetli şut attırmadan maçta göze çarpan Fenerbahçe'de savunma oyuncuları, rakibin hücumcularına büyük üstünlük kurdu.

Parlak Osayi-Samuel, Barış Alper Yılmaz'a; Ferdi Kadıoğlu ise Hakim Ziyech'e hiç geçiş değildir.

Çağlar Söyüncü ile Jayden Oosterwolde savunmada radikal bir uyum içindeydi ve Dries Mertens ve Mauro Icardi 'yi durdurmayı başardı.

GALİBİYET GOLÜ ÇAĞLAR'DAN

Ayrıca Çağlar Söyüncü, ilginç maçta galibiyet golünü atarak tarihi yeniden yazdı. Çağlar, Süper Lig'de ikinci golünü attı.